Выбор предстоит не самый простой: Ferrari 458 Speciale или Opel Kadett? Для решения спора Джеймс Мэй и Ричард Хаммонд пригласили пилота Формулы-1 Себастьяна Феттеля.

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У людей на любой случай есть собственное мнение, и если возникает серьезный спор, то без стороннего суждения можно и не обойтись. Именно поэтому Джеймс Мэй и Ричард Хаммонд, ведущие передачи The Grand Tour и бывшие звезды Top Gear, в споре, чья машина лучше, обратились за помощью к пилоту Формулы-1 Себастьяну Феттелю.

Их спор интересен тем, что применим и для нас с вами: какая машина лучше — эффектная и мощная, но чью мощность невозможно использовать, либо скромная, но с уютным шармом.

Мэй утверждает, что ничего не может быть лучше, чем его Ferrari 458 Speciale, в то время как Хаммонд очарован Opel Kadett 1963 года, который каждый день заставляет его улыбаться.

Хаммонд воодушевленно перечисляет Феттелю технические достоинства своего Кадетта, которых… нет. Opel 1963 года оснащен двигателем, объем которого едва дотягивает до одного литра. Мощность же агрегата составляет всего 39,5 л.с. На крышу автомобиля давит 60-летний возраст, а значит из заявленных лошадей к сегодняшнему дню выжили далеко не все и реальная мощность мотора может составлять около 30 л.с. Хаммонд не унывает — в его Опеле есть радио, а спидометр расчерчен до 144 километров в час (90 миль в час). При этом Хаммонд признает, что разогнать Кадетта быстрее 88 км/ч (55 миль в час) ему еще не удавалось. Поэтому основным доводом Хаммонда стала... ностальгия, вызывающая у него добрую улыбку.

Не факт, что Ferrari 458 Speciale с Капитаном Слоу за рулем (так прозвали медлительного Джеймса Мэя) хоть когда-то развивал скорость больше 55 миль в час — все лошади суперкара с таким водителем, по сути, топчутся на месте без дела. На что способен этот автомобиль, Феттелю объяснять не нужно — он сейчас выступает за Ferrari в Формуле-1.

В обращении к судье, призванном разрешить спор, Мэй делает ставку на сбалансированность суперкара, его мощность и управляемость, а также описывает эмоции, которые он при этом испытывает.

Вы удивитесь, если молодой гонщик Феттель выберет Ferrari?

Узнать о том, какими автомобилями владел и владеет Ричард Хаммонд, можно узнать здесь, а материал про машины Джеймса Мэйя мы разместили тут.

Фото, видео: YouTube