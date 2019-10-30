Выпал из «скорой» на шоссе: пациента довезли до больницы со второй попытки

Бунт, но не на корабле, а в салоне кареты скорой помощи устроил пьяный гражданин, которого везли в стационар. Решив, что медицинская помощь ему все-таки не нужна, пациент решил покинуть спецтранспорт на полном ходу.

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Инцидент произошел в городе Новомосковске Днепропетровской области Украины. Медики везли на стационарное лечение изрядно выпившего мужчину.

Со слов его жены, которая вызвала неотложку, дома он кричал, что у него очень болит сердце. Чтобы восстановить сердечный ритм, а заодно успокоить нервы супруги, фельдшеры решили госпитализировать нетрезвого дядю. Сам он был только рад медицинскому уходу.

Однако в дороге случилось непредвиденное. Неожиданно почувствовав себя лучше (а может просто спохватившись, что он временно отрезан от всех спиртных напитков, кроме медицинского спирта), больной вскочил, открыл заднюю дверь и... вышел.

В первые секунды после этого «десантирования» отряд не заметил потери бойца. О пропаже фельдшерам сообщили гудками автомобили, ехавшие за «скорой». Собственно момент выпадения из авто зафиксировал установленный в одной из машин регистратор.

Мужчина, как видно на кадрах, вышел через задние двери кареты скорой помощи и растянулся посреди проезжей части. В больницу его все же доставили, но уже под присмотром полиции.

Помимо алкотестеров у инспекторов ГИБДД скоро появятся наркотестеры.

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