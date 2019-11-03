Странное происшествие на шоссе: бомбардировка окунями

Водитель из американского штата Канзас ехал домой, а оказалось — на рыбалку.

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Уильям Майерс ехал на Ford F-150 по шоссе 281 в город Хардтнер. Место это малонаселенное, зато много диких животных и птиц, поэтому Уильям особо не удивился, увидев сидящего на обочине ястреба.

Вдруг птица взлетела и направилась в сторону пикапа, а мужчина увидел, что у нее что-то зажато в когтях. Когда хищник пролетал над ветровым стеклом, послышался удар, потом ястреб взмыл вверх и пролетел над пикапом. Майерс вздохнул с облегчением, решив, что избежал аварии, и направился домой. Рыбу он обнаружил только через два часа. Выйдя из машины, увидел, что справа на решетке радиатора его F-150 торчит окунь длиной более 30 сантиметров. Видимо, ястреб скинул добычу, чтобы набрать высоту, пролетая над пикапом. Падая, окунь застрял в радиаторной решетке.

Дочь Майерса, Джина Вудс, рассказала о необычном происшествии в соцсетях. С тех пор некоторые пользователи шутили, называя Майерса «ловцом рыбы». Он же отвечал, что предпочитает ловить традиционным способом.

Майерсу пришлось покупать новую решетку радиатора. Что стало с несчастным окунем — не известно.

«Улыбаемся и машем» — это не фраза из мультфильма «Мадагаскар», а реальная встреча с медведем в сафари-парке.



Фото: Gina Woods