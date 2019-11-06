Кризис достал всех: машины российской сборки все чаще отправляют за рубеж

Разочаровавшись в нашем рынке, автопроизводители начали гнать локализованные автомобили на экспорт. И Лады тоже.

Поставки за рубеж автомобилей и компонентов из России в 2019 году выросли на 30%, и в основном за счет легкового сегмента, а виной тому слабый спрос на внутреннем рынке, отмечают аналитики, с мнением которых ознакомился «Коммерсантъ».

Соотношение цена/качество произведенных в России машин вполне достойное, поэтому, например, из Германии стали приезжать заказчики с просьбой подобрать им российских поставщиков. Это неплохо, полагают в Российском экспортном центре, таким образом Россия встраивается в глобальные цепочки поставок. Правда, в основном, машины и компоненты к ним поставляют в соседние Беларусь и Казахстан — на эти страны за 9 месяцев пришлось порядка 50% экспорта. Среди других крупных рынков — Турция (7%), Чехия (6,3%), Узбекистан (6%) и Китай (5%).

В Минпромторге среди компаний-лидеров по экспорту называют: АВТОВАЗ, Volkswagen, Renault и Hyundai, а основными рынками сбыта считают Казахстан, Беларусь, Азербайджан, Узбекистан, Чехию, Алжир и Кубу.

Экспорт грузовых автомобилей КАМАЗ за девять месяцев вырос на 58%, до 3,4 тыс. штук. Машины уходят, главным образом, в Казахстан, Узбекистан и Вьетнам, а Volvo Trucks в 2019 году продолжает поставки грузовых кабин в Бельгию и рассматривает возможность поставок комплектных машин в Европу и Азию.По статистике таможенной службы за январь-август, экспорт легковых автомобилей в штуках вырос на 27,8% (до 73,4 тыс. штук и в деньгах на 32,1% до 1 млрд долларов. Произошло это за счет легковых автомобилей, экспорт грузовиков вырос всего на 0,1%, в деньгах — на 12,7%.

Аналитики отмечают, что для развития экспорта немаловажную роль сыграла господдержка — субсидирование логистики, омологации и сертификации. На это государство направило не менее 4,5 млрд рублей.

Два десятка внедорожников Lada 4x4 будут трудиться теперь в полиции Монголии.



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