Штрафы за среднюю скорость отменят

За превышение средней скорости нельзя штрафовать из-за отсутствия доказательств, указывают депутаты.

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Законопроект, запрещающий и без того не прописанные в законах штрафы за превышение средней скорости, поддержал комитет Госдумы по госстроительству.

Согласно документу, «расчет средней скорости движения транспортного средства» или «фиксация расположения транспортного средства в начале и в конце участка» не может являться доказательством правонарушения, пишет «Коммерсантъ». Чтобы права граждан не нарушались, так как в законах не существует даже понятия «средняя скорость», статью 12.9 КоАП предлагается дополнить примечанием о возможности штрафовать за превышение максимально разрешенной скорости только «в конкретно установленном месте и в конкретно установленное время».

Правительство РФ и ГИБДД выступили против дополнения статьи КоАП примечанием. В правительстве дали поручение ГИБДД составить отрицательный отзыв на законопроект, основанный на том, что в десятой главе Правил дорожного движения говорится о том, что водитель обязан соблюдать ограничения скорости «на протяжении всего периода вождения».

Впервые измерять среднюю скорость автомобилей и штрафовать водителей за ее превышение стали в 2013 году. Больше всего таких участков — в Татарстане. В Московской же области насчитывается уже 17 участков, которые находятся на федеральных трассах.

Камеры замера средней скорости должны были прийти на смену треногам, отношение к которым у автомобилистов крайне негативное.

Фото: ИТАР-ТАСС/ Сергей Бобылев