«Ситуация созрела». Мост через Лену все-таки построят

Проект строительства автомобильного моста через Лену в районе Якутска одобрил Владимир Путин. И поручил правительству подготовить проектные предложения.

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По данным «Коммерсанта», стоимость трехкилометрового моста с подходами оценивается в 83 млрд рублей. Срок завершения строительства — предположительно 2025 год.

Легковые автомобили смогут ездить по нему бесплатно, а грузовые — нет. Владельцы большегрузов должны будут заплатить за проезд в пределах 4 тысяч рублей. По факту мост через Лену станет одним из первых безальтернативных платников. Помните, в августе в России был принят закон о безальтернативных платных дорогах?

Зачем, спросите вы, понадобился этот мост? Неужели транспортное сообщение между Республикой Саха и остальным миром до сих пор не налажено? Оказывается, на сегодняшний день Якутск — единственный из ста крупнейших городов России, не имеющий круглогодичного наземного транспортного сообщения с выходом на федеральную дорожную сеть. Зимой автотранспорт идет по зимнику, летом — на пароме, который ждут по два часа. Стабильное сообщение между Восточной и Западной Якутией отсутствует 152 дня в году.

Примечательно, что о строительстве моста через Лену задумывались еще в 80-х. Однако более насущных проблем на тот момент оказалось слишком много. К этому вопросу правительство страны вернулось в 2013 году, когда состоялся конкурс на строительство, но соглашение в итоге так и не было заключено — зарезервированные средства были направлены на строительство Крымского моста. Ну и, наконец, в 2018 году проект попал в разработанный Минэкономики план развития инфраструктуры.

5 знаменитых мостов России

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Вот как бывает: грузовик врезался в пешеходный мост.

Фото: wikimedia.org/Алексюнина Татьяна