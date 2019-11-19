«Ситуация созрела». Мост через Лену все-таки построят

В дорожном движении существует целый ряд источников опасности. Алкоголь, наркотики, усталость и лихачество за рулем — это то, что сами люди считают факторами рано или поздно приводящими к авариям. Однако все недооценивают еще один риск — отвлечение внимания.
Выбор автомобильного головного устройства, казалось бы, задача несложная. Но количество вариантов на рынке таково, что немудрено промахнуться и переплатить лишнего или купить магнитолу без нужных функций. Чтобы не ошибиться с выбором, представляем обзор новых моделей Pioneer.
Признаюсь, меня немного расстраивала мысль, что Lada уходит из Европы из-за неспособности соответствовать западным эконормам. И вот появилась маленькая надежда — Весте дали японский автомат и ниссановский 113-сильный мотор.