Близится морозная пора: самое время вспомнить, какие узлы и детали автомобиля могут неожиданно потерять привычную подвижность, добавив владельцу хлопот. Что делать, чтобы этого не произошло, рассказывает эксперт «За рулем».
Народный тест-драйв Geely Atlas проходил в суровых климатических условиях крайнего севера… Москвы. Не все желавшие принять участие в мероприятии смогли сюда добраться. Однако в итоге дождь, слякоть и мокрый снег стали дополнительными опциями в программе испытаний.
Признаюсь, меня немного расстраивала мысль, что Lada уходит из Европы из-за неспособности соответствовать западным эконормам. И вот появилась маленькая надежда — Весте дали японский автомат и ниссановский 113-сильный мотор.
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