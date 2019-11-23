Загадочную «двойку» — машина и дерево — обнаружил во Франции житель Дагестана.

18 ноября на улице Мендес-Франс во французском Нанте дагестанец увидел легковую машину, сквозь которую проросло дерево. Причем и дерево, и автомобиль выглядели вполне жизнеспособными. Не было похоже, что автомобиль стоит тут так долго, что уже порос мхом — он стоял абсолютно свежий и с накачанными колесами. Мужчина походил вокруг машины, а потом разместил видео в соцсетях. Пользователи принялись решать задачку, некоторые посчитали, что это ловкий фотомонтаж, пишет «Регион online».

Однако все очень быстро разрешилось. Как пишут французские СМИ, загадка, привлекшая зевак, — на самом деле инсталляция уличного театра Royal De Luxe, который хотел произвести шум и привлечь внимание прохожих. Вокруг странного объекта собрались толпы зевак, информация быстро распространилась, и народ стал съезжаться с окраин, чтобы увидеть чудо-машину, пронзенную деревом. Все фотографировали объект и размещали в соцсетях, вот и наш товарищ из Дагестана отметил это явление.

Интрига, привлечение любопытных, оживление района как раз и были целью акции Royal De Luxe. Художественный проект, рассчитанный на несколько лет, должен помочь оживить популярный район города и заставить людей общаться и обмениваться впечатлениями. Любопытно, но этот проект финансируется бюджетами городов Нант и Сен-Херблен.

Особенно дотошные зеваки все же поняли, в чем трюк — машина была распилена, а потом аккуратно сварена вокруг дерева. Ну а художники создали иллюзию, что дерево ее проткнуло. Если хорошенько присмотреться, следы сварки на зачищенном и подкрашенном кузове все же найти можно.

Что касается самой инсталляции, то на следующий день она была сожжена неизвестными. Хотя, возможно, это тоже часть перформанса.

Увидеть привидение на освещенной парковке — еще ничего, а если ночью на пустынной улице? Но это уже совсем другая история.



Видео: YouTube

Фото: Twitter.com/nantesfr