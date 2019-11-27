Российские туристы попали в серьезную аварию в Доминикане

Автобус с 39 гражданами РФ попал в аварию по пути в аэропорт Доминиканской Республики.

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В Доминиканской Республике произошло крупное ДТП с участием автобуса, на котором российских туристов перевозили в аэропорт для вылета домой. По пути в аэропорт на дорогу перед ними неожиданно выехал грузовой автомобиль. Водитель автобуса не успел затормозить и не смог уклониться от столкновения. В результате удара автобус с россиянами опрокинулся набок.

В момент аварии в автобусе находились более 40 человек, считая водителя и сопровождающих лиц. Из них 39 человек являются нашими соотечественниками.

Как рассказал РИА «Новости» руководитель отделением посольства России в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана Михаил Евдокимов, в аварии никто не погиб, но многие получили ранения разной степени тяжести, в том числе тяжелые.

Все нуждающиеся в медицинской помощи люди, 27 человек, были доставлены в местную больницу. Для транспортировки некоторых потребовался вертолет. На данный момент около 15 россиян находятся в критическом состоянии. Одной из пострадавших женщин пришлось ампутировать обе руки, но эта информация подтверждается не всеми источниками.

Министр туризма Доминиканы обещает, что все пострадавшие в аварии россияне получат необходимую медицинскую помощь и надлежащий уход. Известно, что туристы пребывали в стране по путевкам туроператора Anex Tour и были застрахованы в компании ERV.

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Фото: Twitter

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