Продажи АВТОВАЗа в ноябре рухнули на 7%

В ноябре на российском рынке было реализовано 31 217 автомобилей Lada, говорится в сообщении компании.

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За 11 месяцев текущего года в России продали 326 654 легковых и легких коммерческих автомобиля Lada, что на 0,6% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. В ноябре нашли своих покупателей 31 217 машин, для сравнения: в том же месяце 2018 года было реализовано 33 663 автомобиля (-7,3%).

Самой продаваемой моделью остается Lada Granta — за 11 месяцев с начала года продано 121 260 автомобилей этого семейства, что на 29,3% больше, чем в прошлом году. В ноябре реализовано 12 574 Лады Гранты (+7% к ноябрю 2018-го).

На втором месте по популярности семейство Vesta. За 11 месяцев 2019-го в России продано 100 501 (+3,9%) шт., за ноябрь информации нет.

Продажи семейств Lada XRAY, Largus и 4х4 остаются стабильными, говорится в сообщении компании. Доля отечественной марки в сегменте легковых и легких коммерческих автомобилей за 11 месяцев составила порядка 20,5%.

Тем временем некоторые комплектации Лады Весты прибавили в цене.



Фото: АВТОВАЗ