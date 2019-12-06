Сегодня, в 13:06 Главный дизайнер АВТОВАЗа рассказал о качестве автомобилей Lada Вице-президент по дизайну Стив Маттин считает, что основной вопрос — что с чем сравнивать.
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Дизайнер, который вот уже восемь лет живет и работает в России, полагает, что качество вазовских автомобилей постоянно растет, равно как и улучшается их дизайн. В большом интервью
Autonews Стиву Маттину предложили ответить на вопросы обычных прохожих с улицы. Один из них звучал так: «Когда качество автомобилей Lada станет лучше?». Люди составили мнение о прежних моделях, и эти предубеждения сохраняются до сих пор, ответил дизайнер. То есть многие почему-то считают, что это те же автомобили, что были у их родителей, дедушек и бабушек. Между тем АВТОВАЗ выпускает уже совершенно иные машины, такие как Vesta, XRAY, и вот они, по мнению дизайнера, вполне соответствуют европейскому уровню качества.
Не нужно, разумеется, сравнивать их с BMW, Audi или Mercedes-
Benz — это автомобили совершенно другой категории, но они и в 4–5 раз дороже. Но если речь идет об отношении цены и качества, то «сейчас качество автомобилей Lada действительно на высоком уровне, не важно, говорим мы о системах безопасности или о дизайне».
Фото: Алена Селезнева/ТАСС и Андрей Холмов/ТАСС
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