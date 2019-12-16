Упавший с прицепа тягача груз убил человека

В результате падения с платформы 16-тонного груза на автомобили один человек погиб и еще трое получили ранения.

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Сегодня утром в районе 6 часов по московскому времени на трассе Екатеринбург-Шадринск-Курган произошла авария, в результате которой погиб человек и еще трое пострадали.

Как рассказали в ГИБДД Свердловской области, водитель тягача, перевозившего платформу гусеничного крана весом 16 тонн, не закрепил ее должным образом, из-за чего она свалилась, когда тягач ехал по дугообразному участку дороги.

«По предварительным данным, водитель грузового автомобиля не закрепил перевозимую в кузове ходовую платформу гусеничного крана, и при проезде искривления дороги произошло падение груза из кузова. Платформа массой 16 тонн упала на автомобили УАЗ Патриот и ВАЗ-2108, которые двигались во встречном направлении», — сообщили полицейские.

В аварии погиб водитель УАЗа. В салоне внедорожника кроме него находились еще два человека, которые получили травмы различной степени тяжести. Кроме того, был ранен пассажир автомобиля ВАЗ.

Движение на участке трассы, где произошла авария, осуществляется в реверсивном режиме. Ведется следствие, в ходе которого в отношении водителя тягача может быть возбуждено уголовное дело и назначены все необходимые экспертизы.

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Фото: vk.com