Упавший с прицепа тягача груз убил человека — журнал За рулем

Упавший с прицепа тягача груз убил человека

В результате падения с платформы 16-тонного груза на автомобили один человек погиб и еще трое получили ранения.

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Сегодня утром в районе 6 часов по московскому времени на трассе Екатеринбург-Шадринск-Курган произошла авария, в результате которой погиб человек и еще трое пострадали.

Как рассказали в ГИБДД Свердловской области, водитель тягача, перевозившего платформу гусеничного крана весом 16 тонн, не закрепил ее должным образом, из-за чего она свалилась, когда тягач ехал по дугообразному участку дороги.

«По предварительным данным, водитель грузового автомобиля не закрепил перевозимую в кузове ходовую платформу гусеничного крана, и при проезде искривления дороги произошло падение груза из кузова. Платформа массой 16 тонн упала на автомобили УАЗ Патриот и ВАЗ-2108, которые двигались во встречном направлении», — сообщили полицейские.

В аварии погиб водитель УАЗа. В салоне внедорожника кроме него находились еще два человека, которые получили травмы различной степени тяжести. Кроме того, был ранен пассажир автомобиля ВАЗ.

Движение на участке трассы, где произошла авария, осуществляется в реверсивном режиме. Ведется следствие, в ходе которого в отношении водителя тягача может быть возбуждено уголовное дело и назначены все необходимые экспертизы.

Упавший с прицепа тягача груз убил человека

В результате падения с платформы 16-тонного груза на автомобили один человек погиб и еще трое получили ранения.

Упавший с прицепа тягача груз убил человека — фото 1025922Упавший с прицепа тягача груз убил человека — фото 1025924Упавший с прицепа тягача груз убил человека — фото 1025925Упавший с прицепа тягача груз убил человека — фото 1025926Упавший с прицепа тягача груз убил человека — фото 1025923Упавший с прицепа тягача груз убил человека

Фото: vk.com

Упавший с прицепа тягача груз убил человека

В результате падения с платформы 16-тонного груза на автомобили один человек погиб и еще трое получили ранения.

Упавший с прицепа тягача груз убил человека — фото 1025923Упавший с прицепа тягача груз убил человека — фото 1025926Упавший с прицепа тягача груз убил человека — фото 1025922Упавший с прицепа тягача груз убил человека — фото 1025924Упавший с прицепа тягача груз убил человека — фото 1025925Упавший с прицепа тягача груз убил человека
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