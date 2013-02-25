Строить спортивные автомобили у нас в стране пытались неоднократно. Причем не только в новейшей истории и не только силами заводов‑производителей. В начале 1960‑х автоспорт в СССР набирал популярность.
Чего не хватало автомобилям Лада? Версий с нормальной автоматической трансмиссией. И вот появился XRAY Cross AT — но не с гидромеханической коробкой, а с вариатором. Мнения читателей по этому поводу, судя по комментариям к тест-драйву хэтча на автомате, разделились. Продолжим дискуссию?
В третьем поколении «Киа Церато» уже не был таким убогим, как в предыдущих версиях, и даже в «поношенном» состоянии его можно смело рекомендовать для покупки. Самые ранние авто спустя шесть лет после выхода смотрятся современно и успешно конкурируют по уровню оснащения. В эксплуатации «Церато» редко доставляет проблемы и не сильно затратен в плане обслуживания. Почему еще стоит обратить внимание на корейский седан, рассказываем в материале.