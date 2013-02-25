Местный предприниматель взялся доставить в удаленное село Рыбновск продукты на высокопроходимых автомобилях, и мост не выдержал.

Село Рыбновск находится в 186 км от райцентра, в труднодоступном месте — зимой высота снега там достигает трех метров и стоят 40-градусные морозы. До ноября туда два раза в месяц грузовиками доставляют продукты и лекарства, а потом, когда река замерзает, сообщение с селом осуществляется на снегоходах, иногда привлекаются вертолеты.

Проживает в селе 231 человек. 11 декабря местный предприниматель взялся доставить в Рыбновск продукты и нанял два высокопроходимых автомобиля. Но на подъезде к селу под машиной рухнул мост, и она упала в реку на лед.

Никто не пострадал, грузовик готовят к отбуксировке.

Власти региона готовы предоставить Охинскому району материалы для ремонта обрушившегося моста. Ранее его ремонтировали рыбопромышленники, которые летом вывозят оттуда рыбу 20-тонными грузовиками, видимо, они и расшатали мост, хотя на фото видно, что он давно уже в плачевном состоянии.

Временно для сообщения с селом будет использоваться высокопроходимая техника местных лесопожарных станций, заявили Интерфаксу в пресс-службе региона.

Фото: ВКонтакте