Сегодня, в 13:50 Просто жесть: депутат убил и сжег таксиста, а утром пошел на работу Единоросса Владимира Корнилова из Переславль-Залесской городской думы подозревают в убийстве, произошедшем 15 декабря. На следующий день депутата задержали.
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О том, что главу фракции партии «Единая Россия» в Переславль-Залесской городской думе Владимира Корнилова подозревают в убийстве, сообщил РИА Новости председатель гордумы Сергей Корниенко.
Официальной информации по делу немного, но из того, что публикуют региональные СМИ, складывается следующая картина произошедшего. Убитый Павел Чередников работал на грузовике, но иногда подрабатывал таксистом. Знавшие его люди говорят, что он был спокойным и неконфликтным человеком. В день убийства он подвозил депутата, тот был нетрезв и, по всей видимости, между ними завязалась ссора.
В результате Корнилов убил таксиста, а затем поджег машину, чтобы скрыть следы преступления. Но тело до конца не сгорело. «По данным следствия, подозреваемый в ходе ссоры со своим знакомым, возникшей в процессе совместного употребления спиртных напитков, избил потерпевшего, после чего задушил его», — сообщили в Следственном комитете.
Коллеги Корнилова говорят, что тот в последнее время пребывал в дурном расположении духа: в руководство пришла «подмосковная команда» и у местных руководителей возникли проблемы. Корнилов очень переживал по этому поводу, ходил замкнутый, и, вероятно, на этой почве у него случился нервный срыв.
Убийство произошло в воскресенье, а в понедельник утром он пошел на работу и даже присутствовал на еженедельной планерке, но во второй половине дня стал недоступен для связи.
Депутат Владимир Корнилов подозревается в убийстве
Депутат Владимир Корнилов подозревается в убийстве
Председатель постоянной комиссии по законодательству и вопросам местного самоуправления гордумы Сергей Царев позже
написал на своей странице в Фейсбуке, что Корнилов объявил о выходе из фракции и политсовета «Единой России». Сейчас он задержан и находится в следственном отделе ОВД.
Заявления Владимира Корнилова были удовлетворены. Подробности этого дела обещают сообщить
позднее. Фото: Официальный сайт органов местного самоуправления городского округа г. Переславля-Залесского
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