Просто жесть: депутат убил и сжег таксиста, а утром пошел на работу

Продажи падают, а премиум продается Несмотря на спад продаж на автомобильном рынке России, спрос на модели премиум-сегмента продолжает расти. По данным «Автостата», в ноябре 2019 года в России было продано 14 757 новых автомобилей. Это выше прошлогоднего показателя на 6,4%. Новый кроссовер из Китая, но собран у нас — как он вам? Вслед за кроссовером F7 компания Haval поставила на конвейер своего российского завода купе-кроссовер F7х. Чем он отличается от родственника и кому адресован? 10 вечных мифов о Subaru. «За рулем» проверил каждый Двадцать лет назад смартфонов не существовало. Даже мобилки были в диковинку. И многие стереотипы о Subaru — родом из тех времен. Пора проститься с этими воспоминаниями!