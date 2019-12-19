VW Golf получил 5 звезд Euro NCAP, несмотря на серьезные проблемы

Водитель чуть отвлекся, а впереди, словно из-под земли, выросла машина или спонтанный мечтатель-пешеход решил перейти дорогу... Трагедии не избежать? «За рулем» проверил, под силу ли умной электронике спасти ситуацию, а быть может и чью-то жизнь.
В редакционном парке «За рулем» необычное пополнение — Mitsubishi L200 пятого поколения, 2019 года. Необычное, так как последний раз пикап был у нас на длительном тесте лет десять назад. Кроме того, в мегаполисе грузовичок вроде как ни к чему. Тем не менее на улицах их довольно много. И мы нашли шесть причин этому.