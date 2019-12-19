VW Golf получил 5 звезд Euro NCAP, несмотря на серьезные проблемы

Эксперты Euro NCAP указали на серьезную проблему нового Гольфа, но все равно присвоили ему по результатам краш-тестов высший балл.

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Благодаря новому дизайну и технологиям, а также современным силовым агрегатам восьмое поколение Volkswagen Golf имеет все шансы остаться самым популярным хэтчбеком Европы. Все, кажется, прекрасно, если бы не одно «но» — уровень его безопасности.

На краш-тестах Euro NCAP новый Golf получил 5 звезд. На первый взгляд все выглядит хорошо, так как «салон Golf не деформируется при лобовых столкновениях». Однако во время теста была выявлена серьезная проблема — открылась задняя дверь со стороны водителя, что может привести к тому, что сидящий сзади человек выпадет на дорогу.

Как отметил генеральный секретарь Euro NCAP Михель ван Ратинген, «важно, чтобы VW постарался найти причину проблемы».

В остальном VW Golf MK8 продемонстрировал хорошие результаты во всех испытаниях. Прекрасно сработала и его система экстренного торможения, входящая в список стандартного оснащения.

Новая Skoda Rapid оказалась безопаснее автомобилей люксовых брендов.

Фото, видео: Euro NCAP