По прозвищу «Зверь»: Трамп в лимузине с сопровождением на автотреке

Президент США торжественно проехал в Дейтона-Бич (штат Флорида), открыв автогонки Daytona 500.

В торжественном проезде участвовало несколько автомобилей, в том числе и машины сопровождения, в общей сложности кортеж американского президента преодолел четверть круга, прежде чем отъехал в сторону.

В традициях президентов США посещать гонку Daytona 500 — ее проводят с 1959 года, и это самое престижное из соревнований NASCAR. Президенты США Джордж Буш-старший и Джордж Буш-младший, Рональд Рейган также посещали эти гонки.

Трамп выступил с речью перед собравшимися, назвав их патриотами, а гонку — истинной славой Америки. Ехал Трамп вместе с супругой Меланьей, а до этого шутил в интервью изданию Fox, что во время президентства ему не разрешают водить собственный автомобиль: «Я собираюсь запрыгнуть в одну из этих гоночных машин и пройти эту гонку, если возможно. Мне нравится идея».

На вопрос о том, что именно ему нравится в NASCAR, президент ответил: «Я думаю, что это гонка действительно смелых людей, она требует большого мужества».

Президентский лимузин был заказан секретной службой еще в 2014 году, когда у власти находился Барак Обама. Презентовали «Зверя» в сентябре 2018 года, предыдущая модель президентского лимузина дебютировала на инаугурации Обамы в 2009 году.

Бронированный лимузин президента Трампа весит около 22 000 фунтов (9,98 тонны). Двери «Зверя» имеют толщину около 20 см, а стекла — около 12 см. Кузов изготовлен из сплава стали, алюминия и керамики.

Со времени администрации Рональда Рейгана, в 1980-х годах президентские лимузины создавались Кадиллаком. До этого президентские автомобили были лимузинами Линкольн. Несмотря на то, что «Зверь» выглядит как удлиненный Cadillac CT6, бронированный автомобиль построен на раме тяжелого пикапа, чтобы выдерживать экстремальный вес. О характеристиках лимузина известно мало, но издание Fox News ранее сообщало, что на борту есть собственный запас кислорода — в случае биологической или химической атаки, а также встроенные пусковые установки слезоточивого газа и медицинская аптечка скорой помощи, снабженная запасом крови президентской группы.

Подробнее об автомобиле читайте в нашем материале.



Видео: YouTube

Фото: AP/TASS