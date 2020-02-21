Подобная политика прекрасно проредит автомобильное сообщество, сделав дороги свободнее и безопаснее, считают в Центре организации дорожного движения, — рано или поздно мы все равно к ней придем.

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Применение практики изъятия автомобилей у нарушителей правил дорожного движения по итогам начисления им штрафных баллов может существенно повлиять на культуру вождения по всей России, уверены в московском ЦОДД. Эту мысль высказал заместитель руководителя дирекции фото- и видеофиксации Центра организации дорожного движения Москвы Егор Чернов.

«Штрафы — это только одна из мер. Штраф должен быть психологическим и финансовым барьером для человека-нарушителя. Пока мы не начнем за некое количество штрафов отбирать автомобили, сажать нарушителя в места не столь отдаленные — у нас всегда будет проблема с тем, что будут нарушать», — заявил Чернов.

Он также подчеркнул неизбежность появления системы штрафных баллов, наказанием которой будет являться конфискация автомобиля или иного принадлежащего нарушителю транспортного средства.

«Мы придем к штрафным баллам, конфискации автомобиля, что неизбежно. Только это позволит решить вопрос безопасности на дорогах полноценно, — предрек Чернов, отметив, что одного повышения штрафов, которое он поддерживает, для достижения цели недостаточно. — Мы можем сделать штрафы в 1 млн рублей, и нарушения все равно будут».

На этом же форуме, прошедшем в центральном офисе «Интерфакса», где было сделано столь громкое заявление, присутствовал и директор Национального общественного центра безопасности движения и руководитель общественного движения «Федерация автовладельцев России» Сергей Канаев. Он указал Чернову на ухудшение ситуации на дорогах Москвы, что вызвано ростом количества камер, отсутствием дорожных знаков и корректной разметки. Также москвичами отмечается небезопасная перестройка дорог, что приводит к большому количеству аварий, а комплексы фиксации устанавливаются с нарушениями, что не позволяет хоть как-то использовать собираемую ими информацию.

«Так, в 2016 году в этом месте [на МКАД] было установлено не по ГОСТу 67% камер, в 2017 году — 78% камер, в 2018 году — 93%», — привел статистику Канаев. — Статистика [нарушений] говорит не о том, что водители стали больше нарушать, а о том, что у водителей стало намного меньше ориентиров, чтобы понимать, с какой скоростью двигаться».

В ЦОДД также начали прорабатывать вопрос запрета парковки во дворах домов, чтобы люди парковались на платных местах, которые уже появляются в спальных районах Москвы «по просьбе местных жителей».

Фото: ИТАР-ТАСС / Сергей Бобылев