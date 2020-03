Тягач с полуприцепом попал в странную аварию после столкновения с эстакадой на северо-западе Индианы (США).

Полиция штата Индиана сообщила, что около десяти часов вечера водитель фуры по неосторожности активировал управление разгрузкой ровно тогда, когда она проезжала под эстакадой. Трейлер остановился прямо посреди проезжей части, а прицеп переместился в вертикальное положение. Авария произошла на северной автомагистрали 65 в Краун-Пойнте: когда на место происшествия прибыли власти, перед ними открылось действительно странное зрелище. Трейлер встал «свечкой» прямо посреди проезжей части. 31-летний водитель Дэвид Чавес вскоре после удара сумел остановить машину. Сам он не пострадал.

Трейлер был пуст во время крушения, поэтому на дорогу ничего не просыпалось. Проезжую часть перекрыли примерно на 3 часа для уборки тяжелой техники с проезжей части и проверки прочности моста.

Полиция штата Индиана подтвердила, что в результате аварии, к счастью, никто не пострадал и что властям не понадобилось много времени, чтобы вновь открыть две полосы движения на автостраде. Специалисты осмотрели мост и признали его состояние удовлетворительным.

Фото: Official Twitter account of the Indiana State Police District