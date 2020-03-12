Ожидается, что автомобиль представят в конце весны.

Очередной видеотизер новой модели — кроссовера Nivus — опубликовало бразильское подразделение Volkswagen. Модель, которая позиционируется как Urban Coupe, представляет собой стильный кроссовер, который «произведет революцию на рынке и откроет новый сегмент в 2020 году».

Компания мало рассказывает о модели, но на видеороликах можно расмотреть, что у нее большой нижний воздухозаборник и треугольные противотуманки. На задней двери установлен спойлер.

Новый видеоряд посвящен салону кроссовера — мы видим трехспицевый руль и новейшую мультимедийную систему. Обещают, что она будет интуитивно понятной и предложит высокий уровень подключения и персонализации.

Ранее компания заявляла, что модель разработана в первую очередь для Бразилии и будет сочетать в себе спортивный вид и прекрасную управляемость. Модель также направлена ​​на демократизацию кроссоверов-купе как класса: их хотят сделать доступными для широких масс.

Известно, что кроссовера Nivus построен на платформе MQB—A0, которая лежит в основе Polo. По данным Motor1, бразильская модель будет предлагаться с 1,0-литровым двигателем TSI, мощностью 126 л.с., и передним приводом. Мотор будет агрегатироваться шестиступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Механика тоже предусмотрена, но на менее мощном движке — в 114 л.с.

В Европе автомобиль тоже появится, но уже после запуска в Бразилии.

Первый видеотизер нового кроссовера немецкая компания опубликовала в конце прошлого года.



Новое кросс-купе Volkswagen: Nivus с литровым двигателем Ожидается, что автомобиль представят в конце весны. Новое кросс-купе Volkswagen: Nivus с литровым двигателем

Фото: скриншоты с видео Volkswagen на YouTube