Новое кросс-купе Volkswagen: Nivus с литровым двигателем

Госдума приняла в первом чтении законопроект о реформе в автогражданке, в основе которого лежит принцип конкурентности. С помощью нововведений депутаты собираются прекратить практику, когда добросовестные водители оплачивают прегрешения недобросовестных.
Лидер на рынке моторных масел компания Motul подписала соглашение о партнерстве с французским производителем мотоциклов Sherco. В рамках него Sherco будет предоставлено комплексное решение по продуктам для всего производственного процесса, что отражает концепцию Motul «casted-drilled-filled».
Компания Motul подготовила для российских мотолюбителей самую демократичную гонку в американском стиле In Dust We Trust. Она пройдет в рамках международной выставки техники для активного отдыха «Мотовесна-2020» в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне. Кроме гонки, компания Motul подготовила обновление этикеток продуктовой линейки Powersport и многое другое!
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