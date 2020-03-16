Hyundai привезла в Россию спортивный кроссовер

Дилеры Hyundai начали продажи спортивного кроссовера Tucson N Line по цене от 2 199 000 рублей.

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Hyundai Tucson N Line отличается спортивными настройками рулевого управления и доработанной подвеской, благодаря чему его поведение на дороге существенно отличается от поведения штатной версии кроссовера.

Внешность автомобиля имеет особые черты: новые дневные ходовые огни, уникальный передний бампер, темный хром решетки радиатора, вставки черного цвета, среди которых молдинги, накладки на бамперах, обтекатели зеркал заднего вида и спойлер. Кроме того, автомобиль предлагается с 19-дюймовыми черными дисками. Кузов кроссовера может быть окрашен в один из девяти оттенков, среди которых есть оригинальный цвет Shadow Grey.

Салон спортивного Tucson украшен эмблемами N Line на спинках передних сидений, обивка которых прострочена красными нитями, и рычаге коробки передач. Кроме того, интерьер отличается темной обивкой потолка, металлическими накладками на педалях и темным хромом на дверях и рулевом колесе.

Автомобиль предлагается только в полноприводной версии, оснащается 2-литровым турбодизелем мощностью 185 л.c. и 8-ступенчатым автоматом. Предусмотрены два уровня комплектации — Dynamic и High-Tech.

Версия Dynamic стоит 2 199 000 рублей и оснащена навигационной системой с 8-дюймовым экраном, бесключевым доступом в салон и системой запуска двигателя с кнопки, электроприводом двери багажника, электронным стояночным тормозом, а также электрорегулировками кресла водителя в десяти направлениях, двухзонным климат-контролем, подогревом обода рулевого колеса, передних и задних сидений и беспроводным зарядным устройством.

Версия High-Tech стоит 2 349 000 рублей и отличается наличием панорамной крыши с люком, электроприводом регулировок кресла переднего пассажира в восьми направлениях, а также пакетом систем активной безопасности Smart SenseTM, в который входят адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания автомобиля в полосе, мониторинга слепых зон, предупреждения о столкновении сбоку при выезде с парковки задним ходом, автоматического управления дальним светом и мониторинга состояния водителя.

Hyundai привезла в Россию спортивный кроссовер Дилеры Hyundai начали продажи спортивного кроссовера Tucson N Line по цене от 2 199 000 рублей. Hyundai привезла в Россию спортивный кроссовер

Тем временем компания Hyundai готовит к выходу новое поколение кроссовера Tucson.

Фото: Hyundai