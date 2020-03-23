Депутат предложил снизить цены на бензин

На фоне падения стоимости нефти на международных рынках можно было бы помочь населению и снизить цены на топливо на российских автозаправках, полагает депутат Госдумы РФ, член комитета по энергетике Михаил Шеремет.

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Снижение цен на топливо поддержит население в столь непростое время и приведет к уменьшению цен на топливо и сокращению затрат на транспортную логистику, считает Михаил Шеремет. Бизнес должен чувствовать свою ответственность пред людьми, и с нефтетрейдерами требуется провести переговоры о проценте снижения стоимости на топливо.

«Я понимаю, что корреляция цены топлива на заправках и сырья, которое продается на биржах, это разные истории. Но все-таки можно вникнуть в этот вопрос и сократить стоимость топлива для населения на автозаправках страны», — передает РИА Новости слова депутата Михаила Шеремета.

Ранее Владимир Путин на встрече с членами правительства посоветовал держать цены на бензин «под контролем». Он сказал, что на сырую нефть цены упали в два раза, и сейчас по ценам на топливо хорошо бы держаться хотя бы на прежнем уровне. Он выразил недовольство, что стоимость бензина за год выросла на 10,44% — в два раза больше, чем инфляция.

В пятницу цена нефти марки Brent остановилась на отметке 27,38 долларов за баррель, снизившись с начала обвала в марте на 40%.

Между тем, цены на топливо в розничных сетях многих стран упали в связи со снижением цен на нефть.



Фото: Сергей Бобылев/ТАСС