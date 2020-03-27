Японский производитель расширит свой портфель кроссоверов и выпустит новый компактный SUV. Первый мул попал в объективы фотошпионов.

Материалы по теме Toyota работает над искусственным интеллектом. Ради помощи водителям

Японский производитель вынужден реагировать на популярность сегмента маленьких кроссоверов и вскоре предложит небольшой B-SUV. Toyota использует гибкость платформы GA-B для быстрой и недорогой разработки автомобиля и добавит кроссовер к своему хэтчбеку Yaris. На фото в камуфляже заметны чуть увеличенные колеса и дорожный просвет нового автомобиля.

Японский производитель объявил о разработке небольшого кроссовера на мероприятии в Амстердаме еще в начале 2020 года, где продемонстрировал лишь силуэт нового автомобиля, длина которого составит около четырех метров.

По слухам, новый Yaris оснастят трехцилиндровыми бензиновыми двигателями объемом 1,0 и 1,5 литра. Кроме того, будет и гибридный вариант, с использованием литий-ионных, а не никель-металлогидридных батарей, что должно обеспечить лучшую производительность и эффективность. Однако информации о мощности и крутящем моменте пока нет.

Окончательное название компактного кроссовера объявят чуть позже, так же как объем производства и дату выхода на рынок. Уже известно, что автомобиль будут выпускать на французском заводе в Валансьене, там же, где и хэтчбеки Yaris.

Конкурировать новый SUV собирается с такими моделями, как Nissan Juke, Renault Captur или Mazda CX-3. Его выход на рынок журналисты ожидают на рубеже 2020/21 годов.

Kроссовер Toyota Yaris «засветился» на тестах Японский производитель расширит свой портфель кроссоверов и выпустит новый компактный SUV. Первый мул попал в объективы фотошпионов. Kроссовер Toyota Yaris «засветился» на тестах