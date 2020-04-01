Обновленная Lada Vesta появится уже в этом году!

Модель ожидает глубокий рестайлинг, а оптика поменяется на светодиодную.

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В 2015 году Веста стала первой моделью Lada с дизайном в «икс-стиле», и первой подвергнется рестайлингу. По аналогии с моделью Granta, проект обновления флагманской модели сейчас именуется Lada Vesta FL, хотя впоследствии означающая «facelift» аббревиатура будет, вероятно, опущена — по той же аналогии.

Веста уже обновлялась в конце 2019 года, но без пересмотра внешности. А в 2020 году должна пережить рестайлинг (или фейслифт, если верить индексу FL) и заодно стать первой моделью в линейке Lada, имеющей светодиодные фары и фонари, сообщает Лада.Онлайн. Работы над LED-оптикой ведутся на АВТОВАЗе с 2016 года, она помогает существенно сократить энергопотребление, куда более надежна, чем галогенная, и смотрится эффектнее.

Изначально провести обновление внешности Весты планировали в 2019 году, но позднее срок был перенесен на 2020 год (по другим данным, позже опровергнутым официально, — на 2021 год). Если премьера все же назначена на текущий год, то пока неясно, где она состоится, ведь проведение в августе-сентябре Московского автосалона (ММАС) находится под вопросом.

Вопросы вызывает и ход проекта Lada Vesta SW Sport — «спортивные универсалы» хотели начать собирать в марте 2020, но затем отложили старт производства до июня, а если родительскую модель все же обновят в этом году, то запуск Vesta SW Sport могут отложить и еще дальше.

Фото: АВТОВАЗ