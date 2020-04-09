Первые фото нового кроссовера Qoros 7

Прежние попытки китайской марки завоевать внешние рынки не увенчались успехом.

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Марка, созданная китайским автопроизводителем Chery и израильским инвестфондом Kenon, планирует реванш на рынке с помощью флагманского кроссовера Qoros 7. Компания опубликовала два изображения новинки, продажи планируется начать осенью. Габариты автомобиля: длина 4679 мм, ширина 1897 мм, высота 1679 мм, колесная база 2720 мм.

Линейка силовых агрегатов — пара турбированных моторов: 1,6-литровый (204 л.с., 280 H.м) и 1,8-литровый (231 л.с., 300 H.м). В списке оснащения должны появиться: цифровая панель приборов, большой вертикальный экран мультимедийного комплекса, а также, если сверяться с показанным ранее концептом, водительский ассистент с искусственным интеллектом.

Отметим, что Qoros, изначально ориентированный на внешние рынки, фактически на них провалился — модели Qoros 3 и Qoros 5 продавались слабо, маркетинговые ходы с перелицовкой кроссовера Chery также не увенчались успехом. Сейчас на российском сайте бренда не значится ни одного официального дилера, а из европейских фигурирует единственная компания в Словакии.

Коллаборация Qoros и Koenigsegg трехлетней давности пока тоже заметных плодов не дала.

Фото: Qoros