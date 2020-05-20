КАМАЗ объявил о выходе на рынок тягачей с кабинами К5 и рядом других усовершенствований.

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Новый тягач КАМАЗ-54901 начнут поставлять дилерам в ближайшее время. Автомобиль получил ряд улучшений.

Например, теперь у него более прочная рама из новых сплавов.

Другим важным плюсом стала установка передних ступиц, которые теперь не требуют обслуживания. Но главное достоинство машины — кабина, созданная на базе той, что устанавливается сегодня на грузовики Mercedes—Benz Actros.

Она отличается более высокой крышей, благодаря чему потолок находится почти в двух метрах от пола (1980 мм). Увеличилась и ширина кабины — до 2270 мм. Кстати, пол теперь ровный, как в квартире, и водитель не будет спотыкаться, перемещаясь по ней в полный рост. Рычаг коробки передач больше не мешается в проходе между сиденьями — он «переехал» на рулевую колонку, став подрулевым джойстиком.

Чтобы забраться в кабину, нужно подняться по четырем ступеням, три из которых закрыты дверью и всегда остаются чистыми.

Более интересной стала и отделка салона, выполненная в черно-коричневой цветовой гамме. Кабина нового КАМАЗа оснащается кондиционером, автономным отопителем, системой пуска двигателя с кнопки, сиденьем водителя с пневмоподвеской и мультимедийной системой с 10-дюймовым экраном.

Тягач оснащается совершенно новым турбодизельным двигателем 910.12–450, разработанным совместно с компанией Liebherr. Объем мотора составляет 12 литров, а мощность достигает 450 л.с. и 2060 Нм.

Впервые двигатель на КАМАЗе оснащается 12-ступенчатым автоматом ZF — это объясняет, почему рычаг КП превратился в подрулевой джойстик.

Больше стал и запас топлива: в двух баках тягача помещается 1400 литров (800 и 600 литров).

Благодаря прочной раме и мощному мотору тягач, при собственной массе 8,4 тонны, способен перевозить 35,6-тонные прицепы.

Дилеры КАМАЗа начали принимать заказы на новый тягач, который, по заявлению завода, должен стоить дешевле иностранных конкурентов на 10–15%, то есть около 6,5 млн рублей. Но не исключено, что из-за ослабления курса рубля КАМАЗ-54901 получит более высокий ценник.

С особенностями лесовозного тягача, производимого в России, вы можете ознакомиться здесь.

Фото: КАМАЗ