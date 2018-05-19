В России отзывают тысячу Volkswagen Touareg: течет масло

В автомобилях вероятна неисправность трубки трансмиссионного масла.

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Росстандарт информирует об отзыве 1099 внедорожников Volkswagen Touareg, изготовленных в 2019 году, VIN-коды автомобилей можно найти на сайте ведомства в разделе «Документы».

«Причиной отзыва транспортных средств является возможность появления утечки трансмиссионного масла, вызванная недостатками сварного соединения трубки трансмиссионного масла» — говорится в официальном сообщении ведомства.



Дилеры проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости заехать в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Собственники могут и самостоятельно определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв, сопоставив VIN-код своего автомобиля с перечнем, расположенным на сайте Росстандарта. Также об отзывных кампаниях можно узнавать с помощью сервиса на сайте Auto.ru, информацию туда по соглашению передает Росстандарт.

Работники сервиса проверят дату производства трубки трансмиссионного масла на автомобилях. Если на наклейке указана дата, соответствующая периоду между 36/19 и 42/19 календарными неделями, трубку трансмиссионного масла заменят. Сервисные работы в рамках отзывных кампаний осуществляются бесплатно для владельцев.

Напомним также, что в честь выпуска миллионного Туарега Фольксваген создал спецверсию ONE Million.

Фото: Volkswagen, Unsplash