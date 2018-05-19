В России отзывают тысячу Volkswagen Touareg: течет масло — журнал За рулем

В России отзывают тысячу Volkswagen Touareg: течет масло

В автомобилях вероятна неисправность трубки трансмиссионного масла.

Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg

Volkswagen > Touareg

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В России отзывают Volkswagen Touareg. Ремень безопасности подкачал!

Росстандарт информирует об отзыве 1099 внедорожников Volkswagen Touareg, изготовленных в 2019 году, VIN-коды автомобилей можно найти на сайте ведомства в разделе «Документы».

«Причиной отзыва транспортных средств является возможность появления утечки трансмиссионного масла, вызванная недостатками сварного соединения трубки трансмиссионного масла» — говорится в официальном сообщении ведомства.

Дилеры проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости заехать в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Собственники могут и самостоятельно определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв, сопоставив VIN-код своего автомобиля с перечнем, расположенным на сайте Росстандарта. Также об отзывных кампаниях можно узнавать с помощью сервиса на сайте Auto.ru, информацию туда по соглашению передает Росстандарт.

Работники сервиса проверят дату производства трубки трансмиссионного масла на автомобилях. Если на наклейке указана дата, соответствующая периоду между 36/19 и 42/19 календарными неделями, трубку трансмиссионного масла заменят. Сервисные работы в рамках отзывных кампаний осуществляются бесплатно для владельцев.

Фото: Volkswagen, Unsplash

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Отзывы о Volkswagen Touareg (1)

Volkswagen 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Великолепная плавность хода, отборная управляемость, САМАЯ ЛУЧЬШАЯ В КАЛССЕ ЭРГОНОМИКА РАБОЧЕГО МЕСТА ВОДИТЕЛЯ! ДЛЯ ЛЮБОГО ВОДИТЕЛЯ! Особенно в случае комбинированной аналогово — электронной передней панели. Отличная обзорность и т.д.

Недостатки:

Дохрена стоит. Не будет 4 цилиндрового турбодизеля. Нет блокировки заднего моста (по предварительным данным). ЛКП нежнее шоколада Milka.

Комментарий:

Все остальное тут: https://amsrus.ru/2018/05/17/novyj-toua-shpionskaya-versiya/

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