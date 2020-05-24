Toyota из пластилина: мельчайшие детали и невероятная красота

Умелец создал масштабную копию купе Toyota AE86 с учетом огромного количества конструктивных особенностей.

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Очередной шедевр автомобильного моделирования выложен в интернет — автор канала Handmade на Youtube опубликовал видео, в котором создал масштабную копию купе Toyota AE86 с учетом огромного количества конструктивных особенностей. Причем материалом послужил не металл, древесина или пластик, а твердый скульптурный пластелин. Работа заняла 90 часов, а 15-минутное видео за две недели собрало более миллиона просмотров.

Очевидно, что автор не только филигранно владеет скульптурой и рисунком, но и отлично разбирается в конструкции автомобиля. Видео, снятое в режиме «таймлапс» не дает всей информации, но другим роликам об этой модели видно, что у нее открывается капот и поднимаются фары.

Данный ролик — далеко не первый в таком формате. Автор регулярно создает подобные масштабные копии автомобилей из пластилина (в том числе отечественных ВАЗ-2107 и УАЗ Патриот) и даже устраивает с ними краш-тесты в самостоятельно созданном мини-полигоне.

Если вы тоже хотите создать масштабную копию Тойоты, то начать можно с модели из бумаги.

Фото: скриншот Youtube, канал Handmade