Водителей без прав посадят в тюрьму за ДТП (план Госдумы)

«Он сел за руль, и у него в руках две-три тонны железной смерти», — считает депутат.

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Госдума работает над законопроектом, согласно которому нарушителю-самоучке будет грозить до 15 лет лишения свободы, если его действия привели к тяжелым последствиям, передает РИА Новости слова первого зампреда комитета по госстроительству и законодательству Вячеслава Лысакова. Депутат сказал, что сейчас Госдума проводит консультации насчет усиления ответственности людей, садящихся за руль, не имея водительского удостоверения. Их хотят приравнять к тем, кто сел пьяным за руль или оставил место ДТП.

«Он скажет: „Сам научился“, — а может, он и не умеет этого делать. И в любом случае он не имеет на это разрешения, а он сел, и у него в руках две-три тонны железной смерти. Соответствующий законопроект находится в разработке», — пояснил Лысаков.

Нужно устранить законодательный пробел, и лица без водительского удостоверения должны нести такую же ответственность, как те, у кого права есть или они были их лишены. При этом люди, никогда не получавшие водительского удостоверения, представляют даже большую опасность, считает депутат.

ДТП, в котором человек пострадал или погиб по вине водителя, часто происходят по трагической случайности, умысла водителя в них нет. Но если за руль садится человек без прав и неясно, где и как он вообще выучился водить машину, умеет ли вообще это делать, то тогда он нелегал и должен заранее знать, что его действия могут привести к трагическому исходу. То есть в этом случае его действия будут классифицироваться как умышленные.

То есть депутаты видят задачу в предупреждении возможных последствий от такого необдуманного поступка, а не в наказании. Депутат планирует внести законопроект в Госдуму до конца весенней сессии 2020 года, когда орган власти начнет работать в штатном режиме.

Напомним, водительские права россиян, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно, продлили.

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