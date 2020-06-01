Всего было выпущено два экземпляра Innotruck при поддержке компании Siemens.

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На сайте JamesEdition появилось уникальное предложение о продаже одного из двух построенных грузовиков Innotruck, дизайнером которого является Луиджи Колани.

При поддержке компании Siemens он разработал и представил в 2012 году футуристический грузовик на международной выставке MobiliTec в Германии. Автомобиль отличается не только обтекаемой формой, но и уникальной экологичной трансмиссией и дизельным мотором.

Кабина интегрирована в прицеп и напоминает нос истребителя, а большая площадь остекления обеспечивает прекрасный обзор с места водителя. За креслом «пилота» расположена гостиная зона, как и в других тягачах, предназначенных для перевозки грузов на дальние расстояния.

Колеса в движение приводят два электродвигателя, питающиеся электричеством от дизельного мотора. Благодаря этой особенности трансмиссии тягач имеет чистый выхлоп и огромный запас хода.

Слишком смелый дизайн Innotruck не позволил запустить машину в серию, но многие идеи, использованные в автомобиле, постепенно появляются в грузовиках. Так что перед вами важная часть истории.

Стоимость грузовика не указывается, но продавец готов предоставить ее по запросу, который можно сделать на сайте JamesEdition.

На продажу выставили грузовик будущего — Innotruck Всего было выпущено два экземпляра Innotruck при поддержке компании Siemens. На продажу выставили грузовик будущего — Innotruck

КАМАЗ начал продажи тягача с кабиной нового поколения, новым двигателем и трансмиссией.

Фото: JamesEdition