«За рулем» изменился — у нас много нового! — журнал За рулем

«За рулем» изменился — у нас много нового!

Все делалось так, чтобы вам было еще удобнее.

Перечислим главное из того, что мы поменяли:

  • В меню появилась вторая строка, где представлены самые актуальные темы дня.

  • Поменяли фотоанонсы: теперь вместо одной главной темы — три, и еще три не таких главных темы.
  • Перерисовали блок с нашими экспертами — лучшие и старейшие авторы издания готовы ответить на ваши вопросы.
  • Слева на главной странице мы сохранили список марок и моделей — так вы одним кликом получите доступ к полной подборке материалов по той или иной марке или модели.
  • Изменились шрифты — они стали более удобочитаемыми.
  • Сделали так называемую сэндвич-панель, представляющую собой три горизонтальные полоски в верхнем правом углу возле аватарки пользователя. На развернувшейся компактной плашке вы увидите сайт целиком и сможете перейти в заинтересовавший вас раздел.

  • Мы знаем — вы редко используете поиск по сайту по словам, поэтому его окно переместилось из «шапки» сайта в нижний правый угол, быстро добраться до которого можно нажав клавишу «End» на клавиатуре.

Листайте, читайте, комментируйте, участвуйте в опросах — это стало еще удобнее и понятнее.

Мы старались, чтобы вам было интересно с нами!

P.S. Работа была проведена большая, поэтому, возможно, где-то есть небольшие «косяки» (или вдруг большие?!) — напишите нам о них в комментах чуть ниже.

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