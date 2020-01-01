Все делалось так, чтобы вам было еще удобнее.

Перечислим главное из того, что мы поменяли:

В меню появилась вторая строка, где представлены самые актуальные темы дня.

Поменяли фотоанонсы: теперь вместо одной главной темы — три, и еще три не таких главных темы.

Перерисовали блок с нашими экспертами — лучшие и старейшие авторы издания готовы ответить на ваши вопросы.

Слева на главной странице мы сохранили список марок и моделей — так вы одним кликом получите доступ к полной подборке материалов по той или иной марке или модели.

Изменились шрифты — они стали более удобочитаемыми.

Сделали так называемую сэндвич-панель, представляющую собой три горизонтальные полоски в верхнем правом углу возле аватарки пользователя. На развернувшейся компактной плашке вы увидите сайт целиком и сможете перейти в заинтересовавший вас раздел.

Мы знаем — вы редко используете поиск по сайту по словам, поэтому его окно переместилось из «шапки» сайта в нижний правый угол, быстро добраться до которого можно нажав клавишу « End » на клавиатуре.

Листайте, читайте, комментируйте, участвуйте в опросах — это стало еще удобнее и понятнее.

Мы старались, чтобы вам было интересно с нами!

P.S. Работа была проведена большая, поэтому, возможно, где-то есть небольшие «косяки» (или вдруг большие?!) — напишите нам о них в комментах чуть ниже.