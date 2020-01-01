Пассажир автобуса без маски пообещал стукнуть любого, кто подойдет к нему с нотациями

Такая странная реакция последовала на требования водителя и кондуктора соблюдать масочный режим.

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В автобус номер 53, следовавшем по улице Горького в Красноярске, на остановке «Комиссионный магазин» вошел мужчина без маски. На просьбу кондуктора ее надеть он отреагировал бурно и агрессивно. Для убедительности достал из сумки основу для малярного валика, стал ею размахивать и угрожать кондуктору. Как пишет очевидец, «антимасочный» дебошир несколько раз пытался выбить ногами стекло автобуса, опираясь на поручни. Справа от него сидела девушка, ей чудом удалось выскользнуть после его очередной попытки выбить стекло.

Видео инцидента с того злосчастного рейса было размещено в Инстаграм в группе chpkrsk. Разместить его мы не можем, так как оно не просто изобилует ненормативной лексикой, а, по сути, из нее состоит. В переводе на нормальный язык, основная мысль, которую мужчина пытался донести до окружающих: все вокруг сошли с ума, но он не в «этой компании».

В комментариях реакция пользователей весьма разнообразная, но удивительно, что, в основном, мужчину скорее защищают.

ianchenko2271: «Конечно, нельзя так себя вести, но он прав, очень достало это все».

rashgard124: «Довели людей этой принципиальностью! Сама кондуктор маску надела для вида (нос открыт), парень, который стоял рядом, также маску надел для вида. Так зачем быть такими требовательными, если сами требования не выполняете!?»

llubov_atomi: «И что, что он без маски? Я увидела только то, что наоборот в автобусе сидели неадекваты, до такой степени все под гипнозом, что ничего не хотят соображать. Ну сел без маски?! Так он в первую очередь за себя сам отвечает и свое здоровье! А вы, кто боитесь заразиться, надевайте и сидите в маске, вот и все, в чем проблема-то?»

kiprion123456789: «Я тоже не надеваю, но всегда ношу в кармане)))».

Масочный режим, как и вся ситуация с пандемией, тяжело сказывается на психике отдельных граждан, вызывая, увы, такие вот вспышки агрессии, от которых страдают окружающие. Однако находясь среди людей, следует соблюдать правила человеческого общежития.

Фото: скриншот с видео