17 млрд. рублей выделено на льготное автокредитование

В рамках этой программы Гранту, например, можно купить дешевле на 45 с лишним тысяч.

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Так, на программы льготного автокредитования выделено в общей сложности 17 млрд рублей, льготного автолизинга — 8 млрд рублей, на новую программу «Доступная аренда» (пользование автомобилем без покупки) — 2,5 млрд рублей, сообщил директор департамента автомобильной промышленности Минпромторга РФ Денис Пак.

«В результате мирового экономического кризиса, который вызван пандемией и падением цен на нефть, на всех автомобильных рынках спрос на автомобили существенно снизился. Российский рынок тоже находится в этом общем негативном тренде. На автопром (меры поддержки спроса) в этом году выделено более 45 млрд рублей», — передает его слова агентство ТАСС.

Кроме того, государство выделит 3,3 млрд рублей производителям газомоторной техники, на опережающие госзакупки (чтобы поддержать заказами производителей) — 4,5 млрд рублей, на закупки «скорых» и реанимобилей — 10,2 млрд рублей.

Чиновник также подчеркнул, что подавляющая часть автомобилей (90%), которые были реализованы с помощью программ господдержки, «не были бы проданы и, соответственно, произведены», если бы такая поддержка не была бы оказана.

Например, бюджетный седан Lada Granta стоимостью 465 900 рублей по программе «Семейный автомобиль», которая с некоторых пор распространяется и на семьи с одним ребенком, можно приобрести с 10%-ной скидкой, а именно за 419 310 рублей. Выгода покупателя, таким образом, составит 46 590 рублей.

В мае глава Минпромторга Денис Мантуров пообещал, что наш автопром будет загружен производством общественного транспорта.



Фото: Антон Тушин/ТАСС