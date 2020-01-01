У четверти инвалидов забрали право на бесплатную парковку

Изменились правила парковки для лиц с ограниченными возможностями.

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С 1 июля вступили в силу поправки в законодательство — правительственное постановление №115 премьер-министр Михаил Мишустин подписал еще в феврале. Согласно новым правилам, бесплатная парковка предоставляется не всем инвалидам третьей группы, а только имеющим ограничения самостоятельного передвижения 1-й, 2-й или 3-й степени. Им также не придется предъявлять документы медико-социальной экспертизы для получения госуслуг.

Таким образом около 3,4 млн инвалидов третьей группы потеряют право на пользование бесплатными парковками (в том числе диабетики), отмечает «Коммерсант». Впрочем, если по новым правилам инвалиду льгота не положена, но он оформил ее до вступления в силу постановления (до 1 июля текущего года), обратившись в бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) и получил знак «Инвалид», право за ним сохраняется. С 1 июля такие знаки выдаваться больше не будут, но обязанность использовать их в автомобиле останется.

По данным Росстата, в РФ насчитывается более 11,9 млн инвалидов, из них 4,48 млн — третьей группы, а из них около 1,1 млн человек ограничены в способности к самостоятельному передвижению.

Водители автомобилей со знаком «Инвалид» могут стоять под знаком «Стоянка запрещена» и на специальных парковочных местах, не доступных для остальных водителей. Если машиной со знаком «Инвалид» управляет гражданин с 1-й и 2-й группой инвалидности (или она перевозит такого инвалида), разрешен проезд под знак «Движение запрещено» и «Движение механических транспортных средств запрещено».

Водитель транспортного средства со знаком «Инвалид» обязан возить с собой документ, подтверждающий инвалидность.

В фонде инвалидов-колясочников «Общество без барьеров» новый порядок приветствуют, так как раньше порой возникал дефицит парковочных мест для граждан с ограниченными возможностями.

Кроме того, лиц с ограниченными возможностями могут освободить от необходимости оплачивать проезд по платным трассам.

Фото: Александр Щербак/ТАСС