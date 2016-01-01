Суд обязал производителя выплатить истице 675 тысяч рублей и компенсацию.

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В апреле 2018 года жительница поселка Первомайский Оренбургской области купила за 675 тысяч рублей автомобиль Lada XRAY. Но в сентябре 2019 года он загорелся. Гарантия на момент покупки составляла 36 месяцев или 100 тыс. км (что наступит ранее) и на день подачи иска еще не истекла.

Владелица пыталась решить вопрос мирно и в порядке досудебного урегулирования направила АВТОВАЗу три претензии, но производитель ни на одну не ответил и в добровольном порядке их не удовлетворил.

Тогда женщина обратилась в суд и просила обязать АВТОВАЗ принять от нее автомобиль ненадлежащего качества и взыскать с производителя уплаченные 675 тысяч рублей, а также неустойку, проценты по кредитным договорам, компенсацию морального вреда, штраф 50% от суммы, присужденной судом, судебные издержки и убытки. Представители АВТОВАЗа, со своей стороны, просили суд в иске отказать, а в случае удовлетворения требований заявительницы снизить сумму неустойки и штрафа, сообщает Первомайский районный суд Оренбургской области.

Суд рассмотрел доказательства, в том числе заключение судебной пожаротехнической и автотехнической экспертизы, и частично удовлетворил исковые требования, обязав АВТОВАЗ принять назад бракованный автомобиль и выплатить истице 675 тысяч рублей, а также неустойку, штраф, убытки и компенсацию морального вреда. Общий размер дополнительных выплат суд не сообщает.

Решение суда пока в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Ранее был случай, когда владелец сгоревшей Калины отсудил у АВТОВАЗа 609 450 рублей.

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