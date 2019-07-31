Рено Аркана пока так и не стал популярным

Модель продается хуже других машин Рено, что может быть временным явлением.

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Продажи новых автомобилей в России продолжают падать, но уже не такими стремительными темпами. Согласно данным АЕБ, в первом полугодии 2020 года продажи снизились на 23,3%, а в июне — на 14,6%. На результаты продаж повлияли пандемия и сокращение реальных доходов населения.

В результате Аркана, на которую в компании делали ставку, до сих пор не показала ожидаемых высоких продаж, тем более что на модель не распространяются госпрограммы льготного кредитования, так как автомобиль стоит от 1 089 000 рублей.

В июне 2020 года было продано 1609 кроссоверов Renault Arkana, благодаря чему модель занимает 22-ю строчку в топ-25 самых популярных на нашем рынке новых машин. По итогам же продаж первого полугодия кроссовер не смог войти в топ-25.

Остальные модели Renault, за исключением более дорогого кроссовера Koleos, продаются лучше Арканы. Так, в топ-25 самых продаваемых автомобилей июня Kaptur занимает 18-ю строчку рейтинга (1804 проданные машины), Logan — 12-ю (2208), Sandero — 10-ю (2466 штук), а Duster — 9-ю (2557 кроссоверов).

Впервые Рено Аркана появилась в топ-25 в сентябре 2019 года, заняв 24-ю позицию. Но тогда за месяц было продано 1975 экземпляров модели.

Фото: Renault