В России отзывают более 18 000 кроссоверов Hyundai Santa Fe — журнал За рулем

В России отзывают более 18 000 кроссоверов Hyundai Santa Fe

У машин может возникнуть короткое замыкание в питании модуля ABS/ESC

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На сайте Росстандарта появилась информация об отзыве 18 563 кроссоверов Hyundai Santa Fe, изготовленных с 16 марта 2005 года по 22 сентября 2009 года и нашедших владельцев в России. Агентство сообщает, что на указанных транспортных средствах может возникнуть короткое замыкание в цепи питания модуля ABS/ESC.

Официально не сообщается, к каким последствиям это может привести. Можно предположить, что потеря питания в системах активной безопасности приводит к их отключению, что не позволит системам сработать в нужный момент. Или же замыкание может вызывать некорректную работу систем в течение определенного времени.

Как бы то ни было, а представители российского офиса Hyundai будут связываться с владельцами попадающих под отзыв кроссоверов и согласовывать с ними время визита на СТО. Владельцы могут и сами по VIN-номеру, воспользовавшись одним из указанных Росстандартом сервисов, установить, нужен ли им визит к дилеру. На машины будут ставить комплект реле РСВ, то есть реле статического времени (они служат для коммутации электрических цепей с нормируемыми временными выдержками). Все работы будут бесплатными для автомобилистов.

  • Ранее из-за короткого замыкания под масштабную отзывную кампанию попала Elantra.

Фото: Hyundai
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Отзывы о Hyundai Santa Fe (2)

Hyundai 2012 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Мощный энергичный и экономичный дизель . Удобный и просторный салон.

Недостатки:

Подвеска пробивается на ямах . На "стиральной доске " бывает снос задней оси.

Комментарий:

Просторный , салон . Хорошая проходимость . Конечно не для OFF Road , но сугробы "по колено" не препятствие .Без полного привода зимой тяжко , корова на льду. НЕТ перегрева муфты ! Как некоторые писаки пишут .Пробег более 250 тыс . км. Родная подвеска ходит долго . Как правило "мас...

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