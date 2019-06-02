В России отзывают более 18 000 кроссоверов Hyundai Santa Fe

У машин может возникнуть короткое замыкание в питании модуля ABS/ESC

Материалы по теме Отказывает электроника: отзывают почти 10 000 Volvo

На сайте Росстандарта появилась информация об отзыве 18 563 кроссоверов Hyundai Santa Fe, изготовленных с 16 марта 2005 года по 22 сентября 2009 года и нашедших владельцев в России. Агентство сообщает, что на указанных транспортных средствах может возникнуть короткое замыкание в цепи питания модуля ABS/ESC.

Официально не сообщается, к каким последствиям это может привести. Можно предположить, что потеря питания в системах активной безопасности приводит к их отключению, что не позволит системам сработать в нужный момент. Или же замыкание может вызывать некорректную работу систем в течение определенного времени.

Как бы то ни было, а представители российского офиса Hyundai будут связываться с владельцами попадающих под отзыв кроссоверов и согласовывать с ними время визита на СТО. Владельцы могут и сами по VIN-номеру, воспользовавшись одним из указанных Росстандартом сервисов, установить, нужен ли им визит к дилеру. На машины будут ставить комплект реле РСВ, то есть реле статического времени (они служат для коммутации электрических цепей с нормируемыми временными выдержками). Все работы будут бесплатными для автомобилистов.

Ранее из-за короткого замыкания под масштабную отзывную кампанию попала Elantra.

Фото: Hyundai