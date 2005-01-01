Hyundai отзывает 47,7 тыс. автомобилей в России: возможно короткое замыкание

Росстандарт информирует об отзыве в России 47 653 автомобилей Hyundai Elantra, которые продавались в России в период с 17 августа 2005 года по 14 мая 2011 года. VIN—коды автомобилей можно найти в приложении на сайте ведомства. В этих машинах обнаружен дефект: возможно короткое замыкание в цепи питания системы антиблокировки колес.
Дилеры уведомят клиентов о проводимой отзывной кампании, но владельцы вышеназванных машин могут и сами определить, попадает ли их транспортное средство под отзыв, сопоставив VIN—код своего автомобиля с размещенным на сайте Росстандарта перечнем либо воспользовавшись интерактивным поиском.
Необходимо согласовать время визита и заехать в ближайший сервисный центр марки для проведения бесплатных ремонтных работ. В рамках сервисной кампании будет установлен комплект реле.
Росстандарт напоминает также, что узнать об отзывных кампаниях теперь можно воспользовавшись специальным сервисом на сайте Auto.ru, информация туда попадает благодаря соответствующему соглашению.
- Недавно из-за технической проблемы были остановлены продажи Kia Seltos, но отзывная кампания пока не объявлена.
Фото: Depositphotos