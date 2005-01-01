Hyundai отзывает 47,7 тыс. автомобилей в России: возможно короткое замыкание

Под сервисную кампанию попала модель Hyundai Elantra.

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Росстандарт информирует об отзыве в России 47 653 автомобилей Hyundai Elantra, которые продавались в России в период с 17 августа 2005 года по 14 мая 2011 года. VIN—коды автомобилей можно найти в приложении на сайте ведомства. В этих машинах обнаружен дефект: возможно короткое замыкание в цепи питания системы антиблокировки колес.

Дилеры уведомят клиентов о проводимой отзывной кампании, но владельцы вышеназванных машин могут и сами определить, попадает ли их транспортное средство под отзыв, сопоставив VIN—код своего автомобиля с размещенным на сайте Росстандарта перечнем либо воспользовавшись интерактивным поиском.

Необходимо согласовать время визита и заехать в ближайший сервисный центр марки для проведения бесплатных ремонтных работ. В рамках сервисной кампании будет установлен комплект реле.

Росстандарт напоминает также, что узнать об отзывных кампаниях теперь можно воспользовавшись специальным сервисом на сайте Auto.ru, информация туда попадает благодаря соответствующему соглашению.

Недавно из-за технической проблемы были остановлены продажи Kia Seltos, но отзывная кампания пока не объявлена.

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