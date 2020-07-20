Ксерокс включен: китайцы снова скопировали Форд

Новый внедорожник Форда был представлен на прошлой неделе, а сегодня китайский автопроизводитель уже выпустил тизеры своей модели, копирующей дизайн Бронко.

Китайские автопроизводители не перестают копировать внешность знаменитых европейских и американских моделей машин. Так, основанная в 2017 году корпорацией Great Wall Motors фирма Wey представила сегодня тизеры внедорожника, подозрительно похожего на Ford Bronco.

Кодовое название новинки — Wey P01. В ее облике есть несущественные отличия от Бронко. Это, например, капот и решетка радиатора. Но благодаря фарам, колесным аркам, вертикальным задним фонарям и многим другим штрихам в машине угадывается новый американский внедорожник.

Кроме того, у P01, как и у Bronco, есть съемные двери и панели крыши. Wey P01 получит независимую переднюю подвеску с двойным поперечным рычагом и заднюю подвеску мостового типа.

Не исключено, что в ближайшие месяцы появятся новые клоны Форда Бронко, дизайн которого оказался запоминающимся. Впрочем, как и характеристики.

Также предлагаем посмотреть сюжет о самых дерзких китайских копиях известных моделей. Для перевода видео на русский язык включите субтитры, а затем в настройках (иконка справа от значка субтитров) выберите «Субтитры», «Перевести», «Русский».

Мода на квадратные внедорожники возвращается. Появится такой и у Haval.

Фото: Wey

Видео: YouTube