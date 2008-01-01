Освободившимися площадями после частичного ухода GM из России ранее интересовался белорусский автопроизводитель «Юнисон авто», однако та сделка не состоялась. У корейцев все получится.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ удовлетворила ходатайство автоконцерна Hyundai о приобретении 94,8% завода General Motors в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.

Установлено, что сделка, заявленная в ходатайстве, не приведет к ограничению конкуренции, поэтому, согласно пункту 1 части 2 статьи 33 закона о защите конкуренции, ФАС России приняла решение разрешить приобретение.

Заявку концерна рассматривали с 10 июля. Известно, что купив предприятие, Hyundai собирается перевести туда производство некоторых моделей, выпускаемых на калининградском заводе «Автотор». Мощности последнего не позволяют наладить производство полного цикла ряда моделей, а на предприятии в Санкт-Петербурге для этого есть все необходимое, включая линии сварки и окраски.

С покупкой завода GM автосборочные мощности Hyundai в России увеличатся до 400 тысяч машин в год, что сделает производителя вторым крупнейшим игроком после АВТОВАЗа на российском авторынке. У Hyundai Motor в России уже есть один завод в Санкт-Петербурге, где собирают седаны Hyundai Solaris, кроссоверы Creta и семейство Kia Rio. Модели подороже, а также грузовики Hyundai Motor выпускают на «Автоторе».

Предприятие GM открылось в 2008 году, здесь собирали автомобили Chevrolet Cruze, Opel Astra, Chevrolet Trailblazer, Chevrolet Tahoe, Chevrolet Captiva и модели Cadillac, но 1 июля 2015 года завод законсервировали в связи с частичным уходом концерна с российского рынка.

Четыре года назад тогдашний владелец Опеля GM объявил о его уходе из России, сочтя наш рынок для марки бесперспективным. Теперь брендом владеет альянс PSA, у владельцев которого иное мнение.

Фото: Антон Ваганов/ТАСС