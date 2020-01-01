РФС получил новые машины Volkswagen

Ему было передано 10 автомобилей.

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Сотрудничество Volkswagen с Российским футбольным союзом длится уже четыре года, на протяжении которых компания поддерживает российский спорт, поставляя машины, необходимые для работы.

Сегодня на стадионе «Лужники» состоялась передача десяти автомобилей. РФС получил, в частности, новые Passat и Jetta, кроссоверы Touareg R-Line и Tiguan Sportline, а также вэны Caravelle и Multivan.

Все эти машины хорошо оснащены. В них установлены информационно-развлекательные системы и есть ряд технологий помощи водителю. Например, Passat в комплектации Exclusive оснащен не только ставшим привычным бесключевым доступом в салон, но и электроприводом крышки багажника с функцией «виртуальной педали», системой «Старт-стоп» и дополнительным блоком управления климатом для задних пассажиров.

Jetta оснащена спортивными сиденьями, камерой заднего вида и цифровой приборной панелью, а также адаптивным круиз-контролем, умеющим самостоятельно тормозить в экстренной ситуации.

Вэны Multivan и Caravelle способны перевозить 7 и 8 пассажиров соответственно, включая их багаж.

«Мы рады передать нашим партнерам новый парк автомобилей в самых современных модификациях: как драйв, так и мультимедиасистемы будут на высоте», — говорит глава марки Volkswagen Легковые автомобили в России Томас Мильц.

Футбол является важным видом спорта для компании Volkswagen, которая также поддерживает не только сборную России по футболу, но и сборные других стран мира в рамках кампании «Volkswagen. Заряжаем футболом».

Аналогичная церемония передачи десяти новых автомобилей Volkswagen РФС состоялась год назад, 30 июля 2019 года.

Фото: Volkswagen