Она называется Black Edition.

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С 1 сентября 2020 года официальные дилеры марки Mitsubishi Motors будут предлагать автомобили новой ограниченной серии Outlander Black Edition, которая выполнена на базе версий 2.0 Invite 4WD и 2.0 Intense+ 4WD.

В автомобиле из спецсерии черным цветом отделаны 18-дюймовые легкосплавные диски; решетка радиатора; нижние накладки переднего и заднего бамперов; верхние вставки над передним бампером; хромированные элементы двери багажника; боковые зеркала; молдинги дверей; рейлинги; верхняя часть салона, включая потолок; вставки на передней панели и вставки под карбон в обивке дверей. В кроссовере, кроме всего прочего, есть боковые подушки безопасности, боковые шторки и подушка безопасности для коленей водителя, а внутренние ручки дверей хромированные.

В салоне специальная комбинированная отделка сидений с водо— и грязеотталкивающей пропиткой и красной прострочкой салона — на сиденьях, козырьке панели приборов, рулевом колесе, переднем подлокотнике и подлокотнике в дверях.

Предложат такой автомобиль в комбинации белого перламутрового и черного цветов, его стоимость — 2 088 000 рублей.

Mitsubishi Outlander Black Edition оснащается 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 146 л.с. и полным приводом.

У Mitsubishi Outlander новая серия — черно-белая Она называется Black Edition. У Mitsubishi Outlander новая серия — черно-белая

Между тем, компания Mitsubishi анонсировала старт продаж нового поколения Outlander.

Фото: Mitsubishi