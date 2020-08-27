Комплектации Chery Tiggo 7 Pro для России: Luxury, Elite и Prestige

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Кроссовер Chery Tiggo 7 Pro готовится к выходу на российский рынок — продажи модели должны начаться в сентябре. Более того, кроссовер уже появился в российском модельном ряду на официальном сайте бренда, но информации о ценах и комплектациях на момент публикации заметки там нет. При этом ресурс «Китайские автомобили» со ссылкой на дистрибьютора бренда сообщает, что у новинки будет три варианта оснащения.

Базовой, по данным источника, будет версия Luxury: светодиодная оптика, 17" диски, круиз-контроль, два сенсорных экрана (10" для мультимедиа и 8" вспомогательный, для управления функциями авто), 7" экран в панели приборов, кондиционер, аудиосистема на 4 динамика, камера заднего вида, датчик света, функция Follow me home, электронный тормоз с функцией автоматического удержания, бесключевой доступ, пуск двигателя с кнопки. В опциональном зимнем пакете значатся обогрев передних сидений и боковых зеркал.

В комплектации Elite появляются 18" колесные диски, электроскладывание зеркал, автоматическое открывание багажника, двухзонный климат, кожаный салон, электрорегулировки водительского кресла, боковые подушки спереди, атмосферная подсветка салона, два дополнительных динамика. В зимний пакет добавлены обогревы форсунок омывателя, руля и задних сидений.

Топ-версия Prestige будет выделяться двухцветной окраской кузова и панорамной крышей. В оснащении появятся шторки безопасности, подсветка зеркал в противосолнечных козырьках, задние потолочные светильники. В качестве опций будут доступны круговой обзор, датчик дождя, электрорегулировка пассажирского сиденья и беспроводная зарядка.

Все данные носят предварительный характер. По сообщениям ряда источников, цены на Tiggo 7 Pro должны быть официально озвучены 4 сентября.

Кроссоверы всех комплектаций получат под капот 1,5-литровый 147-сильный турбомотор, работающий в паре с вариатором.

Фото: Chery