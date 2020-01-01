10 самых ярких высказываний Ефремова в суде

Театр абсурда продолжается. И представление становится все интереснее и интереснее. Увы, многие уже стали забывать, что эта авария привела к смерти человека…

Материалы по теме Третий свидетель: Ефремова не было за рулем!

Помните, как в одном очень известном фильме: «Он, конечно, виноват. Но он… не виноват!». По довольно интересному сценарию развиваются события в суде над актером Михаилом Ефремовым. И тут уже судье не позавидуешь, актер так хорошо играет свою роль, что у него даже появилась группа поддержки.

Каждое заседание приносит что-то новое, свидетелей становится все больше и больше — первый, второй, третий... Складывается впечатление, что пол-Москвы было на месте аварии. Вчера и сам обвиняемый Михаил Ефремов стал давать показания — громко, ярко, артистично. Мы собрали наиболее интересные выдержки из его высказываний.

7 июня православная Россия отмечала день Святой Троицы. Я являюсь верующим, отмечал и употреблял алкоголь. 8 июня тоже православный праздник. И я тоже отмечал с друзьями, выпивал.



Я смутно этот день начинаю помнить, с пяти-шести часов вечера. Я в тот день выпил бутылку водки дома. Потом на такси искал пиво. Был ли я у кого-то, не помню.

Я помню, что мне нужны были деньги, я искал деньги, пошел в машину за карточкой. То ли она стояла возле паба, то ли нет, хотя я вроде не на машине был в тот день, я не помню.

Я признал вину в ДТП, потому что был с похмелья нервным. Даже не с похмелья, а отравленный. Моя память начинается с того, что я сижу у следователя.

Я не был за рулем. Однако ТВ начало с таким наслаждением разбирать эту аварию. Не помню, чтоб когда-нибудь так разбирали ДТП. Только вот кадры показывали обрезанные.

Видео с места ДТП показали, где я говорю, что был за рулем, — оно смонтировано, это говорит профессиональный звукорежиссер, моя жена. По губам можно прочитать, что я говорю обратное. Я не виноват в ДТП.

Может, это я сам поддался. Может, меня втянули в машину. Но лучше не принимать во внимание мои показания, потому что я был сильно пьяный.

И я не понимаю, откуда у меня наркотики. Как в моей крови врач нашла кокаин. Были у меня вечеринки за три дня до этого, но я не помню у себя такой тяги к наркотику.

Я могу объяснить, что я говорил так ( Ред. : что систематически употреблял наркотики), как было приятно психиатру. Сейчас я с вами разговариваю, чтобы вам было приятно.

: что систематически употреблял наркотики), как было приятно психиатру. Сейчас я с вами разговариваю, чтобы вам было приятно. Моя вина, безусловно, есть. Виноват в пьянстве, но всю вину за Октябрьскую революцию и Великую Отечественную войну я на себя брать не буду .

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС