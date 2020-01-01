Дорожные камеры выписывали штрафы как попало

В Нижегородской области есть село, в котором живут только лихачи, потому что даже тракторы гоняют там на скорости не ниже 100 км/ч.

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На камеры фото- и видеофиксации, которые стали главной проблемой для жителей Кстовского района, пожаловались десятки человек. Как сообщает РЕН ТВ, в селе Шелокша не только тракторист разогнался до 110 км, хотя это технически невозможно, с той же скоростью ехала и похоронная процессия, и даже припаркованная машина «обнаружила» скорость почти в 80 км/ч. У жителей села набралась как минимум сотня неоплаченных и, как они считают, несправедливых штрафов. Аппараты сильно преувеличивали показатели скорости.

По словам местных жителей, абсурдные штрафы начали приходить после 22 августа. Люди уверяют, что ездят по правилам и оплачивать штрафы с взбесившихся камер не хотят. А работать комплексы на «рост» скорости стали после недавней «модернизации».

Но жителям все же удалось достучаться до властей: на официальном портале Нижегородской области появилось сообщение о демонтаже некорректных камер. Их комиссионную проверку провели представители Центра безопасности дорожного движения Нижегородской области, ГИБДД и завода-изготовителя комплексов фотовидеофиксации после массовых жалоб жителей на необоснованные штрафы.

После демонтажа комплексы отправят обратно на завод-изготовитель, где их продиагностируют и выдадут заключение о работоспособности. На это время вынесение постановлений со всех аналогичных комплексов будет приостановлено, говорится на сайте.

Если некорректная работа видеокамер подтвердится, все ранее выписанные постановления об административных правонарушениях будут аннулированы.

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Фото: Depositphotos, коллаж «За рулем»

