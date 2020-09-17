Жесткая авария: пикап с прицепом выезжает на встречку — журнал За рулем

Жесткая авария: пикап с прицепом выезжает на встречку

Он посчитал одну из полос пригодной для движения, но по эту сторону от разделителя обе они оказались встречными!

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Кадры произошедшего в Венгрии ДТП заставляют затаить дыхание: кажется, что такое безрассудное поведение должно непременно привести к фатальным последствиям. Инцидент произошел среди белого дня на оживленной четырехполосной автомагистрали и был зафиксирован камерами видеонаблюдения.

Водитель синего пикапа Nissan Navara с прицепом на буксире, выезжая с прилегающей дороги, вместо того, чтобы влиться в трафик, как это предписывает разметка и здравый смысл, решил выкатиться поперек движения, вероятно считая одну из двух полос пригодной для движения. Но вот неожиданность, по эту сторону от разделителя обе они оказались встречными!

К счастью, в этот момент на его пути попался лишь один серебристый минивэн, еще несколько машин двигались чуть позади и успели затормозить. Что касается водителя минивэна, то отдадим ему должное, ведь он принял единственно верное решение: не успевая затормозить и поначалу сместившись влево в попытках объехать пикап, он быстро сообразил, что путь уже перекрыт, и направил свой автомобиль между пикапом и прицепом, значительно смягчив удар и его последствия.

Видео: Youtube, канал Magyar Közút.

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