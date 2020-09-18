«Человек должен фокусироваться не на проблемах, а на возможностях», — говорит Янис Макдэвид.

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Янис Макдэвид родился без рук и ног, но это не мешает ему водить автомобиль. Он ездит на выполненном по спецзаказу Mercedes-Benz Sprinter, оборудованном всем необходимым. Два видеоролика о Янисе размещены на официальном канале коммерческих автомобилей Mercedes-Benz; один короткий мотивационный, а во втором Макдэвид подробно рассказывает о своей машине.

Подразделение коммерческих автомобилей Mercedes-Benz Vans оснастило микроавтобус подъемным устройством, которым Янис может управлять с пульта на инвалидном кресле. Заехав на кресле через заднюю дверь в салон, водитель, вновь воспользовавшись пультом, убирает подъемник и закрывает заднюю дверь. Перебирается в водительское кресло, вставив ключ зажигания в замок.

После того, как он пристегнет ремень и заведет двигатель, система выполнит короткую диагностику и включит органы управления. Справа от Яниса находится селектор трансмиссии, а слева — джойстик, который в рабочем положении оказывается зажатым подмышкой. Качание его влево и вправо поворачивает рулевое колесо, а перемещение вперед-назад позволяет тормозить и разгоняться — по алгоритму, исключающему непроизвольное ускорение при отклонении вперед: «тормоз» вперед, «газ» назад.

В России около 3,4 млн инвалидов третьей группы потеряли право на пользование бесплатными парковками.

Видео: Youtube, канал Mercedes-Benz Vans