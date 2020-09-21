Всего лишь слегка влажный асфальт и коварный поворот под мостом...

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Драматичный дорожный инцидент зафиксировали камеры на шоссе недалеко от польского города Катовице. Дорога в этом месте делает поворот, проходя под мостом, а покрытие в тот день было влажным от дождя.

Судя по всему, все началось с того, что водитель белого Peugeot 207 попытался на довольно высокой скорости перестроиться в левый ряд, сделав и без того непростой вираж еще более крутым. Но едва начавшись, маневр прерывается — машина начинает возвращаться в средний ряд и мгновенно срывается в занос.

Дальше события разворачиваются стремительно. Попытка «отловить» автомобиль рулем не дает ни малейшего эффекта, и Peugeot въезжает в бетонный отбойник. Этим дело не заканчивается — ударившись в стену, машина буквально взмывает по откосу, кувыркаясь в воздухе и разбрасывая обломки.

Невероятно, но все удары в этом ДТП, похоже, оказались касательными. В салоне Peugeot 207 сработали подушки — судя по всему, все остались живы. Отдадим должное водителю Опеля, едущего чуть позади: он успел затормозить в совершенно неожиданной ситуации.

Но вот что интересно: выяснилось, что на этом участке шоссе возле Катовице регулярно происходят аварии. Только не на той стороне дороги, где стоит камера, а на противоположной. Чаще всего инциденты случаются в дождливую погоду, и водители банально не вписываются в поворот, несмотря на стоящие вдоль трассы мигающие указатели.

А знаете, что такое мост глупости? Оказывается, он бывает не только автомобильный, но и железнодорожный.

Видео: Youtube, канал Business Control MONITORING