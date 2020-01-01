Невысокую динамику и возрастные недостатки 46-летняя машина с лихвой компенсирует своей харизмой.

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За всю историю фургончика Volkswagen Type 2 кемперов на его базе было создано немало, но этот стоит особняком. Сошедший с конвейера в 1974-м и позже преобразованный в автодом, этот Т2 является одним из чудом сохранившихся до наших дней автокемперов мексиканской компании PaCoMobil — из 50 изготовленных экземпляров до наших дней, предположительно, дожили всего шесть.

Главное место в кемпере занимает обеденная зона, а кроме того, есть санузел, холодильник, шкаф для вещей и спальная зона, которую будущему владельцу предстоит привести в надлежащий вид.

Есть и другие несовершенства: неродная покраска (предыдущий владелец перекрашивал автомобиль), повреждения кузова, нуждающийся в ремонте выхлоп, отсутствующие перчаточный ящик и оригинальный радиоприемник в передней панели. Зато имеется установленная нынешним хозяином камера заднего вида.

У машины сохранился оригинальный 1,6-литровый 50-сильный двигатель с воздушным охлаждением, работающий в паре с 4-ступенчатой механической коробкой передач. Невысокую динамику и возрастные недостатки 46-летняя машина с лихвой компенсирует своей харизмой — по крайней мере, об этом говорят промежуточные результаты торгов.

На момент написания заметки до конца аукциона остается три дня, и цена, предложенная за кемпер, составляет 11 000 долларов. По нашим наблюдениям, прайс повышается примерно на 1000 долларов каждые сутки.

Компания Supertramped тоже построила стильный автодом — с деревянной мебелью и печной трубой.

Фото: Bring a Trailer

Уникальный кемпер на базе Volkswagen Type 2 продается с аукциона Невысокую динамику и возрастные недостатки 46-летняя машина с лихвой компенсирует своей харизмой. Уникальный кемпер на базе Volkswagen Type 2 продается с аукциона



