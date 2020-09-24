На парковках появятся места для беременных

По крайней мере, предложение такое есть.

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Депутат Госдумы Иван Сухарев написал письмо начальнику ГИБДД МВД России Михаилу Черникову, в котором предложил выделять на паркингах специальные места для беременных, а также многодетных семей, где есть хотя бы один ребенок возрастом до шести лет. Письмо есть в распоряжении RT. В качестве обоснования депутат отметил, что многодетные родители и женщины в положении могут тратить значительное время на поиск парковочного места. Это оказывает колоссальную физическую и психологическую нагрузку на женский организм. Кроме того, детские ортопеды говорят, что продолжительное пребывание малолетнего ребенка в автокресле негативно отражается на его развитии.

Поэтому он просит у главы ГИБДД подумать над тем, чтобы выделить для беременных женщин и многодетных семей с автомобилями специальные парковочные места, по аналогии с инвалидными. Правда, почему-то депутату не пришла в голову идея разрешить таким женщинам парковаться на местах для инвалидов, которые очень часто бывают незанятыми.

Можно ли по тому, что хранится в автомобиле, определить, принадлежит он мужчине или женщине? Читайте в нашем материале.



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