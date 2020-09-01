219 млн потратят на систему перехвата машин

За это заплатит Москва — тендер на поставку оборудования для внедрения «сквозной» системы уже объявлен.

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Будущая система перехвата и розыска транспортных средств в ЦФО должна объединить 16 регионов (помимо Москвы и Подмосковья) и более 5 тыс. комплексов фотофиксации нарушений. С помощью нее власти смогут в онлайн-режиме наблюдать за перемещениями более 16 млн зарегистрированных здесь транспортных средств. Это позволит автоматизировать взаимодействие оперативных служб, бороться с угонщиками и нарушителями, выявлять опасных водителей, контролировать международных и междугородних грузовых перевозчиков и получать полную аналитику передвижения автомобилей по ЦФО. Такую систему уже внедрили в Москве и Подмосковье.

Про эту систему еще в октябре 2019 года рассказывал вице-мэр Москвы Максим Ликсутов. В конце 2019 года ЦОДД заключил контракт на 204 млн руб. с ООО «Стандартпроект», которое разрабатывает, внедряет и обслуживает систему, сообщал «Коммерсантъ».

Теперь для нее потребовалось 64 сервера, 16 коммутаторов, источники бесперебойного питания и другое оборудование, которое будет направлено в регионы для хранения данных о проездах автомобилей. Предполагаемая сумма контракта по тендеру — 219 млн рублей.

Ранее в столичном ЦОДД обосновывали создание такой системы тем, что в большинстве случаев преступники при подготовке и совершении преступлений используют автомобили.

Объединенная система доступа к информации о проездах в Москве и Московской области уже позволила повысить раскрываемость преступлений, а использование систем фотовидеофиксации только за последние четыре года помогло снизить количество угонов в 3,5 раза, отмечают в ведомстве.

При подключении к новой системе все региональные управления ГИБДД переведут на единое программное обеспечение (уже используется в Москве и области) для вынесения штрафов с камер.

В Китае, например, есть даже камеры фиксации нарушений пешеходами, а для их выявления используется технология распознавания лиц. Вряд ли вы думаете, что нечто подобное нельзя внедрить у нас, отмечает наш автор.



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