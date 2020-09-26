Героем «Назад в будущее» мог стать холодильник

Для съемок во многих знаменитых фильмах изначально подбирались совсем другие автомобили, но по тем или иным причинам их заменили. И правильно сделали!

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Спросите любого, на какой машине ездил Джеймс Бонд в фильме «Голдфингер», и вам ответят, что на Aston Martin, а некоторые даже уточнят, что на DB5. Многие могут назвать марки и модели автомобилей из известных фильмов. Однако эти «актеры» не всегда были главными претендентами на роли, и чаще они заменяли уже утвержденные для съемок автомобили, от которых приходилось отказываться по самым разным причинам.

Ferrari 308 GTS против Porsche 928

Если вы смотрели сериал «Частный детектив Магнум» с Томом Селлеком в главной роли, то вы знаете, что он ездил на Ferrari 308 GTS. Несколько вычурная машина — в этом уверены многие. Если и вы придерживаетесь того же мнения, то, наверное, вы рады будете узнать, что изначально планировалось, что детектив будет ездить на Porsche 928. К сожалению, автомобиль оказался слишком мал для актера почти двухметрового роста, а немецкий автопроизводитель отказался дорабатывать автомобиль для съемок. А Ferrari не отказалась.

Aston Martin против Bentley Blower

Aston Martin и фильмы о Джеймсе Бонде неразрывны, но DB5 был очень близок к тому, чтобы пропустить свои 15 минут славы в фильме «Голдфингер». Агент 007 мог легко оказаться за рулем Bentley Blower 1931 года. Как гласит история, Ян Флеминг получил письмо от рассерженного фаната, в котором тот предлагал пересадить Бонда в более роскошный автомобиль. Таким образом, агент стал гордым водителем Aston Martin DB3, а в фильме снималась уже модель DB5.

Lincoln Futura против Cadillac Series 62

Lincoln Futura — самый узнаваемый на сегодняшний день Бэтмобиль. В 1966 году он выглядел весьма футуристично. Тем не менее, машина попала в фильм по чистой случайности. Поиском Бэтмобиля занимался Дин Джеффрис — конструктор и мастер по созданию необычных автомобилей. Он остановил выбор на Кадиллаке 1959 года — Series 62, который и начал превращать в Бэтмобиль. Однако за три недели до съемок кинокомпания 20th Century Fox заявила, что выбранная машина слишком медленная, а Джеффрис был уволен с работы. Его заменил автомобильный дизайнер Джордж Баррис. Времени на раскачку не было, и ему пришлось действовать быстро. Он купил экземпляр модели Futura, который компания Lincoln так и не запустила в производство, добавил несколько плавников, пару украшений в стиле Бэтмена и получил желаемое.

Volkswagen Beetle против Volvo P1800

Volkswagen Beetle, известный как Херби в фильме 1968 года «Влюбленная малютка», мог не попасть на большой экран. История гласит, что когда планировался фильм, о какой-то конкретной модели речь не шла. Поэтому был проведен кастинг: автокомпании предлагали студии Disney свои варианты. Были и Тойоты, и пара Вольво, и ТВР — десятки различных моделей. В результате было решено снимать Volvo P1800, но все изменила реакция съемочной группы на Volkswagen Beetle — его рассматривали, улыбались, трогали… Словом, руководство изменило решение.

Mini Cooper против Fiat 500

«Итальянская работа» по праву считается одним из самых знаковых фильмов. В 1969 году он был абсолютно оригинальным — ничего подобного еще не снималось. Главными автомобилями картины стали Мини Куперы, на которых грабители убегали от полиции Турина после кражи золотых слитков. Но вместо Mini в фильме могли сняться машины Fiat 500. Как объяснил продюсер Майкл Дили в своей автобиографии, от Фиатов отказались только потому, что компания British Motor Corporation (BMC) продала студии три серийных Mini Cooper по себестоимости. Правда, для тюков потом пришлось купить еще 30 экземпляров.

К слову, Fiat предлагал машины вовсе бесплатно, а Майклу Дили обещали даже подарить Ferrari и дать 50 тысяч долларов за то, чтобы в картине снялись автомобили модели 500. Но продюсер решил, что итальянские грабители в Англии на итальянских машинах — это как-то туповато, и выбрал английские Куперы. Кстати, идея немецких грабителей во Франции на Мерседесах отлично прошла в фильме «Такси», но на то она и комедия.

DeLorean DMC 12 против холодильника

Кого не впечатляет путешествие во времени на DeLorean — молнии, скорость, огонь! Однако эта культовая сцена могла быть очень и очень скучной. Хотите верьте, хотите нет, но в первых двух черновиках сценария машиной времени был обшитый свинцом холодильник. Правда, постоянно возникала проблема с передвижением холодильника, который все время стоял на одном и том же месте. Боб Гейлс, написавший вместе с Бобом Земекисом сценарии всех трех фильмов «Назад в будущее», всегда хвалит своего соавтора за то, что он предложил заменить холодильник на автомобиль:

«Идея пришла в голову Бобу — разве не лучше превратить машину времени в машину?»

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Фото: bristolstreet.co.uk